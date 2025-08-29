New Deal technologique : 150 milliards FCFA encore à mobiliser pour le déploiement intégral

Le Fonds de développement du service universel des télécommunications (FDSUT) s’active à mobiliser les 150 milliards de francs CFA restants pour le déploiement intégral du New Deal technologique. L’objectif dudit programme est de garantir l’accès aux services numériques à tous les Sénégalais et de positionner le pays comme hub de connectivité et d’innovation en Afrique de l’Ouest, a indiqué sa secrétaire générale, Rose Gaye Ndao.

Cette initiative repose sur une enveloppe totale de plus de 1.000 milliards FCFA, réunis dans le cadre d’un partenariat public-privé. « À ce jour, 900 milliards FCFA ont déjà été mobilisés », a précisé Mme Ndao. Selon l’APS, les 150 milliards FCFA restants doivent permettre de renforcer les infrastructures, d’étendre la couverture réseau et de moderniser les services numériques sur l’ensemble du territoire.

Le FDSUT joue un rôle central dans la mise en œuvre de ce programme ambitieux. « Notre mission est d’amener la connectivité partout au Sénégal, jusque dans les zones les plus reculées, afin que chaque citoyen bénéficie des opportunités offertes par les technologies de l’information et de la communication », a souligné Rose Gaye Ndao lors d’une visite à Tivaouane, à quelques jours du Gamou. La délégation s’est ensuite rendue à Thiénaba, également en pleine préparation de la célébration religieuse.

Au-delà de l’infrastructure, le New Deal technologique met l’accent sur la formation et l’éducation numérique. « Nous promouvons Internet comme moteur du développement socio-économique et accompagnons les populations dans son appropriation grâce à des programmes de formation au bon usage du numérique et à la prévention des abus », a ajouté la responsable.

Selon elle, ces mesures traduisent la volonté de l’État et de ses partenaires de bâtir un écosystème numérique inclusif, capable de stimuler la compétitivité nationale, d’attirer les investissements et de renforcer l’intégration sociale. « L’inclusion numérique n’est pas seulement un objectif technique, c’est une exigence de développement et de justice sociale », a insisté Mme Ndao.

https://youtu.be/-WSgnRMTGZk?si=oFHaH6TYhp3B4Lau