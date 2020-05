La diplomatie sénégalaise est en deuil. A en croire des informations parvenues à Kewoulo, l’ancien consul général du Sénégal à Paris est décédé ce jour à Dakar. Hospitalisé au CTO, actuel hôpital général de Grand Yoff, l’homme qui gérait le destin consulaire des Sénégalais de Paris -de 2007 à 2012- a succombé à une longue maladie.

Enseignant de profession, Léopold Faye qui est entré dans la diplomatie grâce à Me Abdoulaye Wade a géré bien des dossiers brûlants de ce régime qu’il a servi jusqu’au bout. Témoin d’épiques batailles politiques qui ont fini par avoir raison du régime libéral, il a été au coeur de bien de dossiers gênants du régime Pds. C’est lui qui a réussi à marginaliser l’ancien premier ministre Idrissa Seck -soutenu par Awa Guèye Kébé, Ndèye Khady Niang ect- à Paris et dans toute la France. C’est aussi lui, qui, accueillant la délégation conduite par Pape Diouf -accompagné Moustapha Guirassy, Momar Ndao Ascosen- venue expliquer la nouvelle politique des appels entrants, a fait face aux opposants surexcités qu’étaient Mme Awa Mbacké et compagnie qui en voulaient à Abdoulaye Wade.

Aussi, c’est ce même Léopold Faye, qui, confronté à l’ouragan soulevé par un certain Amadou Diaw -qui avait accusé Abdoulaye Wade d’enrichissement illicite- a tout fait pour le retourner. Et le pousser à chanter les louanges du président de la République du Sénégal qu’il avait pourtant conspué et présenté, aux yeux du monde, comme un prédateur des deniers publics de son pays. On ne peut pas parler de Léopold Faye si on omettait sa séquestration par des activistes anti-Wade.

Avec la disparition de Léopold Faye, c’est un pan entier de la diplomatie sénégalaise qui s’est affaissé. Galant et de commerce facile, ce géant est avant tout un père aimant qui a toujours préconisé le dialogue quel que soit l’interlocuteur en face de lui. Il emportera dans sa tombe de nombreux secrets d’Etat dont la signature porte son nom. Au nom de Babacar Touré, directeur de publication de Kewoulo, toute la rédaction présente ses sincères condoléances à sa famille. Et prie Dieu de lui accorder Sa grâce.