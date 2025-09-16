Nécrologie : Le mannequin Yama Ndiaye n’est plus!

Par
Alassane Dramane
-

Yama Ndiaye, mannequin à mobilité réduite, est décédée il y a quelques heures, a-t-on appris. Figure inspirante, elle avait su imposer son style et son courage dans un univers où les personnes handicapées sont encore peu représentées.

Installée dans un fauteuil roulant, Yama Ndiaye a démontré qu’aucun obstacle ne pouvait freiner la volonté et la passion. Son histoire a marqué de nombreux Sénégalais et bien au-delà des frontières africaines. Elle avait confié que le déclic était venu de sa fille, qui l’avait encouragée à devenir « le top model des personnes à mobilité réduite ».

Malgré les doutes initiaux, elle s’était lancée dans le mannequinat et n’avait jamais regretté ce choix. « Je suis heureuse quand je le fais. On dit souvent que quand on est handicapé, on ne peut pas le faire… je ne crois pas à ça », déclarait-elle avec détermination. Commerçante le matin, mannequin et sportive l’après-midi, Yama Ndiaye incarnait la résilience et l’ambition. Son parcours restera un exemple pour les jeunes générations et pour toutes les personnes en situation de handicap.

