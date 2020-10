Le théâtre sénégalais est en deuil. Le roi Alboury, célèbre comédien de la troupe national Daniel Sorano est décédé hier, mardi 6 octobre 2020. Homme de conviction et de croyance, Ismaéla Cissé est l’un des derniers grands monuments de la culture sénégalaise.

Ismaéla Cissé n’est plus. L’homme à la voie rauque et au prononcé assumé est parti pour le royaume des cieux. “Homme de culture, de dialogue et d’une grande piété”, a témoigné Awa Sène Sarr depuis la Belgique, celui qu’elle appelle affectueusement “son ami” a joué de nombreux rôles sur les planches du théâtre Daniel Sorano comme au petit écran. Dans les années 1980, il a été de presque toutes les aventures culturelles du Sénégal.

Des “bouts de bois de Dieu” de Sembène Ousmane à “Tableau Ferraille” en passant par Camp de Thiaroye, ses prestations ont sublimé le monde de l’art. Et tout le monde s’est accordé sur la maitrise de son art. Avec sa disparition, c’est un baobab de la culture sénégalais qui s’est effondré. Kewoulo présente ses sincères condoléances à la famille et à l’ensemble des Sénégalais…