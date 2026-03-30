Nécrologie : Décès de Daddy Bibson, légende du rap sénégalais

Une triste nouvelle vient de s’abattre sur le paysage musical et culturel sénégalais suite au rappel à Dieu du rappeur Daddy Bibson, une icône du hip-hop galsen. Le décès est survenu, ce lundi 30 mars aux États-Unis, des suites d’une courte maladie.

Né en 1974 à Dakar, Cheikh Bounama Coly de son vrai nom, a commencé sa carrière en 1988 en faisant la connaissance de Xuman au sein du groupe Pee Froiss. Il a sorti son premier album, Wala Wala Bok, en 1996.

La rédaction de kewoulo présente ses sincères condoléances à sa famille et au monde de la culture.