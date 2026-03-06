« Je ne suis pas disponible » : Cheikh Oumar Diagne répond à la convocation

Convoqué ce vendredi en même temps que Me Moussa Diop, Cheikh Oumar Diagne dément vigoureusement toute rumeur de fuite. Dans des propos repris par L’Observateur, il clarifie sa situation :

« Depuis ce matin, je suis chez moi. La police ne m’a adressé aucune convocation officielle. Je ne suis sorti qu’à 17H40 pour aller faire le “weuzifa” avant de revenir à la maison où j’ai pris le “ndogou”. »

L’ex-Directeur des moyens généraux de la Présidence a jugé la démarche policière informelle, précisant qu’il n’avait reçu qu’un simple «message écrit» d’un lieutenant de police à 17h31, et non un acte officiel de la Sûreté urbaine.

Enfin, face à la demande des enquêteurs de se présenter à 10h ce vendredi, Cheikh Oumar Diagne a décliné le rendez-vous, invoquant d’autres obligations et laissant planer le suspense sur sa présence : « Je ne suis pas disponible. Je préfère éventuellement me présenter dans la soirée. Jusqu’à présent, j’attends toujours leur retour ».