NAVÉTANES : L’ONCAV SUSPEND SES ACTIVITÉS À CAUSE DU CORONAVIRUS

Coronavirus oblige, rapporte Le Témoin, l’organisme national de coordination des activités de vacances (Oncav) diffère les démissions et actes administratifs de ses membres. La période de démission (les transferts) des joueurs d’Asc et autres actes administratifs comme les affiliations et réaffiliations des équipes de navétane était ouverte chaque 15 juin.

«À cause de la pandémie de Covid-19 et des différentes mesures qui ont été prises, force est de reconnaître qu’il nous faut une adaption à ce contexte fait de croisade contre la maladie», renseigne le président de l’Oncav, Amadou Kane. À l’en croire, une nouvelle date de redémarrage des activités de l’Oncav sera redéfinie après une réunion interne des instances régulières.