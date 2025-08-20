Naissance du HCSP-SN : une nouvelle voix unifiée pour le secteur privé sénégalais

Les principales organisations représentatives du secteur privé national ont signé ce mercredi un manifeste fondateur donnant naissance au Haut Conseil du Secteur Privé du Sénégal (HCSP-SN).

Cette nouvelle structure se veut un cadre unique de concertation et de représentation du patronat, placé sous le signe de la souveraineté économique et de la solidarité nationale.

Dans leur déclaration, les signataires ont insisté sur la nécessité de mettre fin à la « dispersion et à la duplication des efforts », afin de mieux défendre les intérêts des entreprises sénégalaises. Le manifeste, intitulé « Unir nos forces pour servir la Nation », affirme qu’un secteur privé fort et organisé est indispensable pour bâtir un Sénégal souverain, équitable et prospère.

Le HCSP-SN se fixe plusieurs objectifs :

Parler d’une seule voix dans les dialogues stratégiques avec l’État et les partenaires internationaux ;

Proposer des réformes économiques, juridiques et fiscales adaptées aux besoins des entreprises ;

Défendre les intérêts nationaux dans la commande publique et les grands projets ;

Contribuer activement à la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

Les organisations fondatrices demandent à l’État de reconnaître le HCSP-SN comme interlocuteur central du secteur privé, et d’instaurer un dialogue régulier avec la Présidence et la Primature. Elles souhaitent également une participation accrue aux missions économiques et un accès plus équitable aux marchés publics.

Les partenaires techniques et financiers sont, de leur côté, invités à soutenir ce mouvement, présenté comme « un levier décisif pour le développement par les forces vives du pays »

Parmi les membres fondateurs figurent le Conseil National du Patronat (CNP), le Club des Investisseurs Sénégalais (CIS), la Confédération Nationale des Employeurs du Sénégal (CNES), l’Union Nationale des Commerçants et Industriels du Sénégal (UNACOIS Jappo et UNACOIS Yessal), le Groupement des Entreprises du Sénégal (GES) et l’Union des Femmes Cheffes d’Entreprise (UFCE).