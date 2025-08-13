Un spectacle inhabituel s’est imposé sur le littoral de Diembéring, où une trentaine de dauphins ont été retrouvés morts ces dernières semaines. Sur la plage, les carcasses s’échouent au gré des vagues, certaines déjà en décomposition. « Il y a un troisième là-bas », lance un enfant, après avoir participé à une opération de reboisement de filaos pour lutter contre l’érosion côtière.

Selon un agent de l’Observatoire national du littoral, « à partir du mois de juin, on constate des dauphins qui échouent ici. Si par chance il y a des nageurs, ces derniers les aident à rejoindre l’océan. Mais s’ils échouent alors qu’il n’y a personne, ils meurent. Malheureusement, c’est ce qui est fréquent ». Le phénomène, observé chaque année à la même période, pourrait être lié à la présence de bateaux ou à l’abondance d’algues marines.

Pour un agent du Service de protection de la faune, qui évoque l’hypothèse d’« une épidémie », ces mammifères marins « ne sont pas morts ici sur la plage. Elles sont mortes en haute mer et leurs cadavres ont échoué ici ».

Abdoulaye Diédhiou, chef du Service régional de pêche de Ziguinchor, confirme la situation : « J’étais sur place et j’ai même participé à l’enterrement d’un dauphin. Les dauphins sont des mammifères qui ont parfois des tendances suicidaires. » Aucune cause précise n’a pour l’instant été établie, et le Centre de recherche océanographique est saisi pour déterminer l’origine de cette hécatombe, souligne Le Quotidien.