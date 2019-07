Musique : Beyoncé épinglée pour plagiat avec son clip Spirit

Alors qu’elle a fait sensation avec la sortie de son dernier clip Spirit, issu de la bande originale du Roi Lion, Beyoncé se prend le revers de la médaille en étant accusée de plagiat. Une vidéo a refait surface sur la Toile et sème le doute…

Beyoncé a le chic pour nous offrir des clips à couper le souffle. Il y a quelques jours, la chanteuse l’a encore prouvé en dévoilant la vidéo de Spirit, une chanson qui fait partie de la bande originale du film Le Roi Lion, pour lequel elle prête sa voix au personnage de Nala. Comme à son habitude, la femme de Jay Z fait sensation avec des images toutes plus travaillées les unes que les autres, sous la direction de Jake Nava. Elle apparaît vêtue de tenues incroyables et accompagnée d’une troupe de danseurs qui l’est tout autant. Un pari encore une fois réussi pour Queen B qui a récolté plus de 20 millions de vues avec ce nouveau projet musical.

Pourtant, l’idée serait loin d’être originale. En effet, d’après le compte Instagram Diet Prada, Beyoncé aurait été largement inspirée par l’artiste sud-africain Petite noir (Yannick Ilunga de son vrai nom). En témoigne son clip La Maison Noir : The gift and the Curse, sorti en octobre dernier. Dans les deux vidéos, on constate alors de fortes similitudes entre les costumes mais aussi les décors désertiques et sauvages et même le rôle de l’enfant, joué par sa fille Blue Ivy dans le clip de Beyoncé.

La polémique enfle

Alors, est-ce du plagiat ? Les internautes semblent désormais en être convaincus. « Ou s’arrête l’inspiration et ou commence la plagiat ? », « Elle vole tout le temps les idées des autres », « Plus personne ne peut avoir des idées originales aujourd’hui ? », « C’est triste de voir que ce qui aurait du être un hommage à l’Afrique était en réalité un vol de nos artistes », lit-on sur les réseaux sociaux.

Pour l’heure, Beyoncé n’a pas réagit à ces accusations. Il faut dire que ce n’est pas la première fois qu’elle est soupçonnée de plagiat. Ses clips vidéos Countdown et Lemonade avaient eux aussi beaucoup fait jaser. Mais ce n’est pas tout, la chanteuse aurait également volé certains de ses plus grands tubes au cours de sa carrière, tels que If I Were A Boy et Baby Boy.

