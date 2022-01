Munitions de guerre au Port : Une personne arrêtée, de nouvelles découvertes explosives

L’affaire des munitions de guerre saisies au port, est loin de connaitre son épilogue. En effet la douane sénégalaise avait réalisé un énorme coup de filet en saisissant une importante quantité de munitions d’une valeur de 3 milliards de nos francs au Port de Dakar.

Les éléments de la douane ont découvert que le navire « Eolika » transportait 1356 tonnes de tôles et plaques laminées à chaud et froid ainsi que des tôles galvanisées dans deux cames. Ils ont également découvert trois containers placés côte à côte dont les numéros ont été retapés et modifiés avec de la colle.