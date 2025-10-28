Mouhamed Fadel Yaffa arrêté par la gendarmerie de Saly : L’ACD exprime sa solidarité á un frère architecte

C’est un dossier qui risque de suscité la curiosité de la population, Mouhamed fadel Fadel Yaffa, un homme qui a toujours combattu l’injustice est détenu injustement par la DESCOS de la gendarmerie de Saly. Apres la société civile de Ziguinchor, l’Action Citoyenne pour le Développement/ACD se solidarise et appelle au respect de ses droits fondamentaux.

Dans un communiqué, l’Action Citoyenne pour le Développement/ACD expose d’abord les péripéties de ce dossier : “On lui reproche à tort d’avoir détruit les biens d’autrui. Une telle accusation est complètement infondée car Fadel n’est ni l’entrepreneur ni celui qui opérait la machine au moment des faits. En réalité, il n’était même pas présent sur les lieux quand cela s’est produit. En réalité, il n’était même pas présent sur les lieux quand cela s’est produit. Malgré cette absence évidente, on lui impute, sans la moindre preuve, d’avoir donné l’ordre à l’entrepreneur de procéder à la destruction. Pourtant, il n’a jamais, à aucun moment, émis une telle directive à l’entrepreneur. Ce contexte met en lumière une injustice claire et un besoin urgent de rétablir la vérité”

L’Action Citoyenne pour le Développement/ACD se solidarise totalement avec Mouhamed Fadel Yaffa et lui apporte un fort soutien dans cette épreuve», note-t-elle.