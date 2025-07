Mort par pandaison à Diaobé: Les parents d’Aldiouma Sow, racontent le dernier combat de leur fils contre les Djinns

Les populations de Diaobé Kabendou, localité située dans le département de Vélingara, région de Kolda, vivent depuis quelques semaines dans un émoi et une amertume causés par des cas de décès tragiques.

En effet, après la disparition suivie de la découverte macabre dans un puits abandonné du corps sans vie de Amadou Diouldé Sall, un bébé de 4 mois enlevé nuitamment des mains de sa maman plongée dans un sommeil profond, un jeune autre jeune du nom de Aldiouma Sow a été trouvé pendu dans sa chambre, samedi28 juin dernier.

Selon les témoignages recueillis auprès du père et de l’oncle du défunt, cette tragédie fait suite à une maladie que Aldiouma aurait contractée sur le chemin de l’école et contre laquelle, le défunt élève âgé de 17 ans s’est longtemps battu. Les parents de l’élève en classe de seconde expliquent que, c’est au mois de février dernier, alors qu’il était de retour de l’école, que leur regreté fils a révélé avoir été touché au ventre par un vieux qu’il a croisé en route. Nos interlocuteurs poursuivent pour soutenir que depuis ce jour, Aldiouma Sow n’a cessé de se tordre de douleurs souvent accompagnées de troubles psychiques et de tentatives d’auto-suicides.

Les parents du défunt ajoutent que plusieurs démarches de traitement allant de l’hôpital aux tradipraticiens basés à Kolda et même en Guinée Conakry ont été menées pour guérir en vain le défunt. Souleymane Sow, le père du défunt élève a aussi souligné que cette tentative de suicide qui a finalement couté la vie à son fils, brillant élève, n’est pas la première. Il déclare qu’Aldiouma avait une fois tenté de se suicider en se jetant dans un puits avant d’être sauvé de justesse.

Plus de détails dans la vidéo ci dessous