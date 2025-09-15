Mort de Cherif Sy á Vélingara : Mountaga Diallo arrêté á Basseh, en Gambie

La traque aura été de courte durée. Mountaga Diallo, principal suspect dans l’assassinat de Cherif Sy, a été interpellé à Basseh, en Gambie, selon des informations obtenues par le correspondant de nos confrères de PressAfrik. L’homme, en fuite depuis samedi dernier, sera prochainement extradé vers le Sénégal.

Âgé de seulement 18 ans, Cherif Sy a trouvé la mort à Vélingara, où il a été froidement tué lors d’une sortie nocturne du Kankourang. Le drame a suscité une vive émotion au sein de la population locale, choquée par la brutalité des faits.

D’après les témoignages recueillis sur place, Mountaga Diallo aurait rapidement quitté le territoire sénégalais pour se réfugier en Gambie, tentant d’échapper aux forces de l’ordre. Mais sa cavale a pris fin grâce à une coopération sécuritaire transfrontalière.

Des démarches sont menées pour son extradition. Une fois remis aux forces de l’ordre, le suspect devra répondre des faits qui lui sont reprochés devant la justice sénégalaise.