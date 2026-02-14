Mort d’Abdoulaye Ba : le parquet ouvre une enquête après…

Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar a annoncé l’ouverture d’une enquête à la suite des violents affrontements survenus le 9 février 2026 sur le campus social de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD).

Selon le communiqué daté du 14 février 2026, ces heurts ont opposé des étudiants à des éléments de la Police nationale, occasionnant d’importants dégâts matériels et plusieurs blessés.

Au regard de la gravité des faits, le parquet indique avoir ordonné l’ouverture immédiate d’une enquête exhaustive. La Sûreté urbaine a été saisie pour déterminer les responsabilités liées aux incidents. De son côté, la Division des investigations criminelles (DIC) est chargée d’établir les causes et les circonstances du décès de Monsieur Abdoulaye Ba, étudiant en deuxième année à la Faculté de Médecine.

Le communiqué précise que plusieurs actes d’enquête ont déjà été accomplis, notamment des auditions, un transport sur les lieux ainsi qu’une autopsie. À ce stade, les éléments disponibles ne corroboreraient pas les rumeurs faisant état de violences physiques exercées sur la victime.

Le Procureur de la République appelle à la retenue et au respect du cours normal de la justice, dans l’attente des conclusions définitives de l’enquête.

Les investigations se poursuivent.