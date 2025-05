Monseigneur André Guèye officiellement installé Archevêque de Dakar

La Cathédrale Notre-Dame des Victoires de Dakar a accueilli, ce samedi, une foule nombreuse et recueillie à l’occasion de la cérémonie d’intronisation de Monseigneur André Guèye, désormais Archevêque de Dakar.

Dans une atmosphère de ferveur et de solennité, la messe d’installation a été présidée par son prédécesseur, Monseigneur Benjamin Ndiaye, en présence de nombreuses autorités religieuses, politiques, administratives et coutumières.

Parmi elles, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, le Général Jean-Baptiste Tine, s’est joint aux fidèles pour ce moment d’histoire et de communion.

La cérémonie, rythmée par plusieurs étapes symboliques, a marqué le passage officiel de témoin entre les deux hommes d’Église.

Mgr André Guèye devient ainsi le cinquième Archevêque de Dakar depuis l’érection de l’Archidiocèse métropolitain le 14 septembre 1955.

Il succède à Mgr Ndiaye, dont la démission a été acceptée par le pape François le 22 février dernier.

Ancien Évêque de Thiès, Mgr Guèye est reconnu pour sa rigueur intellectuelle, sa proximité avec les fidèles et son engagement en faveur du dialogue interreligieux. Sa nomination marque un nouveau chapitre dans la vie de l’Église catholique du Sénégal, à un moment où les enjeux spirituels, sociaux et culturels appellent à un leadership pastoral enraciné et ouvert sur le monde.