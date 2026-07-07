Mondial 2026 : Entre héroïsme sur la pelouse et naufrage tactique sur le banc, Dakar juge ses Lions (Par Aly Saleh)

Le mercredi 1er juillet 2026 restera gravé dans les mémoires comme le jour où le Sénégal a frôlé les étoiles à Seattle, avant de vivre une terrible douche froide. Menant 2-0 face à la Belgique à cinq minutes de la fin, les Lions de la Téranga ont finalement sombré en prolongations (3-2) en 16es de finale de la Coupe du Monde. À Dakar, passée en quelques instants de l’extase aux larmes, l’heure est au bilan. Entre la reconnaissance immense envers des joueurs héroïques et une colère noire dirigée contre les choix tactiques du sélectionneur Pape Thiaw, le peuple sénégalais balance entre fierté et amertume. Enquête au cœur d’un traumatisme national.

L’enfer tactique : Le banc de Pape Thiaw sous le feu des critiques

À la 51e minute, lorsque Ismaïla Sarr inscrit le but du 2-0, Dakar chavire dans le bonheur. Les huitièmes de finale tendent les bras aux Lions. Mais à la 85e minute, le fil conducteur se brise. Pour les supporters interrogés dans les artères de la capitale comme pour les observateurs avertis, le coupable est tout désigné : le sélectionneur national, Pape Thiaw.

Dans les fadaas et les marchés de la ville, un reproche revient en boucle : le coaching tardif et frileux.

« Comment peut-on faire sortir Pape Gueye alors qu’il était encore en grande forme et stabilisait le milieu ? », s’emporte un jeune supporter rencontré à la Médina. En choisissant de reculer excessivement pour préserver l’avantage, le Sénégal a subi les vagues belges sans pouvoir répliquer, sous l’effet d’un manque criant de gestion de la fin de match et d’une fatigue physique mal compensée.

Cette analyse populaire rejoint en tout point celle des professionnels des médias. Pour un journaliste sportif local contacté pour notre enquête, le constat est sans appel : « On a même du mal à trouver des explications rationnelles à ce fiasco. Le premier que l’on va pointer du doigt, c’est bien sûr Pape Thiaw qui n’a pas su bien lire le jeu. Là où Rudi Garcia a fait des changements gagnants et concluants, Pape Thiaw lui a fait des changements perdants ».

Au-delà des choix stratégiques sur le banc, l’expert rappelle également les exigences implacables de la scène internationale.

« Trois erreurs individuelles ont permis à la Belgique de revenir. C’est à ce niveau que l’on voit la différence entre un match ordinaire et un match de haut niveau. C’est la Coupe du Monde, on doit faire très attention », insiste-t-il. Une analyse chirurgicale qui démontre que la naïveté défensive et le manque de lucidité face à un cador européen ne pardonnent jamais.

L’homme de la rue entre déception totale et amour des maillots

Si la colère vise le sélectionneur, l’hommage populaire va sans conteste aux acteurs de la pelouse. Pour bon nombre de Sénégalais, la déception est totale, à la mesure de l’exploit qui se dessinait. Mais dans cette douleur, le peuple retient l’héroïsme de ses cadres et l’émergence de sa jeunesse. Le cas du meneur emblématique met tout le monde d’accord. Malgré le poids de l’âge qui commence à peser sur ses épaules, Sadio Mané a prouvé qu’il restait l’âme pensante de cette équipe.

« Toutes les passes décisives venaient de lui. Il a été un grand meneur de jeu, provoquant sans cesse la défense belge et montrant la voie aux plus jeunes », confie un sexagénaire nostalgique rencontré près de la Place de l’Indépendance. À ses côtés, la fougue d’Iliman Ndiaye a marqué les esprits par ses percussions incessantes. Pour les supporters, son remplacement prématuré reste un mystère douloureux.

Le point culminant de la frustration populaire réside pourtant dans la gestion du cas Habib Diarra, buteur et révélation du match. Au détour d’une fadaa à Grand Yoff, un fan exprime son dépit avec des mots crus : « C’était catastrophique ! Habib Diarra ne devait pas sortir, c’était le poumon de l’équipe. Je n’ai pas reconnu les champions d’Afrique, surtout après les derniers changements effectués par le coach Pape Thiaw ».

Ce sentiment résume le cœur du paradoxe dakarois : une fierté immense pour des joueurs qui ont tout donné, brisée par le sentiment d’un gâchis tactique venu du banc.

Quel avenir pour les Lions de la Téranga ?

Au lendemain de cette élimination cruelle à Seattle, Dakar panse ses plaies mais ne tourne pas le dos à ses héros. Si le Mondial 2026 s’achève brutalement, le visage séduisant affiché par les Lions face à la Belgique laisse entrevoir de belles promesses. La transition est en marche : la résilience d’un Sadio Mané toujours indispensable combinée à l’éclosion de talents bruts comme Habib Diarra ou Iliman Ndiaye prouve que le réservoir du football sénégalais reste unique.Cependant, le débat autour du staff technique ne fait que commencer. Pape Thiaw peut-il guider cette génération vers de nouveaux sommets, ou les lacunes tactiques observées lors de ce « money-time » face aux Diables Rouges nécessitent-elles un électrochoc sur le banc ? Alors que les prochaines échéances continentales se profilent déjà, le peuple sénégalais, exigeant mais profondément passionné, attend des réponses. Une chose est sûre : la ferveur de la Tanière, elle, reste intacte.

Aly Saleh