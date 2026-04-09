Mondial 2026 : le Congolais Jean-Jacques Ndala écarté

L’arbitre de la finale de la CAN ne sera pas à la Coupe du Monde 2026.

Jean-Jacques Ndala n’officiera à la Coupe du monde 2026. L’arbitre congolais n’est pas dans la liste des arbitres retenus pour la plus grande fête du football mondial.

Cette décision surprend le monde du football africain. Considéré comme l’un des meilleurs arbitres du continent, Jean-Jacques Ndala est écarté de la liste finale des arbitres qui dirigeront les rencontres de la Coupe du Monde 2026.

Le Congolais avait notamment officié le match d’ouverture et la finale de la CAN 2025 au Maroc. Critiqué pour sa gestion de cette rencontre controversée entre le Sénégal et le Maroc, il avait été par la suite blanchi par la Confédération Africaine de Football au moment des sanctions.