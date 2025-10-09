​Modernisation et leadership : l’État relance le service postal pour l’ère numérique.

À l’occasion de la Journée mondiale de la Poste, célébrée cette année sous le thème « Une Poste citoyenne : service local, couverture mondiale », le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall, a tracé une feuille de route ambitieuse. Le Sénégal vise à transformer son service postal pour en faire non seulement un outil essentiel de cohésion sociale, mais aussi un puissant vecteur d’innovation et de croissance économique.

​Dans sa prise de parole, le ministre Sall a insisté sur le rôle fondamental du réseau postal dans la vie nationale. Face à l’accélération de la révolution numérique, il a affirmé que le secteur doit cesser d’être un simple acteur pour se muer en un leader innovant, compétitif et résolument orienté vers l’avenir. L’objectif, dicté par la vision du Chef de l’État Bassirou Diomaye Faye, est clair : assurer une relance vigoureuse des activités du Groupe La Poste et opérer une modernisation profonde du secteur.

​Une Stratégie de Relance Qui Porte Ses Fruits

​Cette nouvelle dynamique n’est pas qu’une promesse. Le ministre a rappelé les avancées significatives enregistrées ces derniers mois, soulignant que la stratégie gouvernementale commence déjà à porter ses fruits.

​Sur le plan national, l’adoption de quinze mesures prioritaires issues du Conseil interministériel pour la relance du Groupe La Poste marque une étape déterminante dans le redressement de l’écosystème. Cette action vise à accélérer la transformation numérique du réseau et à étendre la couverture des services postaux pour mieux répondre aux besoins des citoyens.

​Sur la scène internationale, le Sénégal consolide son leadership. Le pays a été élu à la présidence du Conseil d’administration de l’Union panafricaine des Postes (UPAP). De plus, il a été désigné vice-président du 28ᵉ Congrès de l’Union postale universelle (UPU), tenu en septembre 2025 à Dubaï. Ces succès sont complétés par la réélection du Sénégal au Conseil d’exploitation postale de l’UPU pour le cycle 2026-2029, ainsi que par sa contribution active à l’intégration de la Palestine au sein de l’organisation.

​Appel à une Mobilisation Nationale pour l’Excellence

​Alioune Sall a lancé un appel à la mobilisation générale. Il a exhorté l’ensemble de la nation gouvernement, acteurs publics, entreprises privées et citoyens à « unir leurs efforts » pour bâtir une Poste plus forte et plus performante.

Pour le ministre, le service postal est un levier de développement social et économique, fonctionnant à la croisée de la proximité territoriale et de l’ouverture internationale.

​Le ministre a par ailleurs salué l’engagement quotidien des femmes et des hommes du réseau postal. Leur sens du service incarne la résilience nécessaire face aux défis passés et garantit le maintien du lien précieux qui unit les territoires du Sénégal au reste du monde.

​« Unissons nos forces, nos talents et nos énergies », a-t-il conclu, appelant à faire vivre un service postal d’excellence, placé sous le signe de l’innovation et de la solidarité nationale.