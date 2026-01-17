MINUSCA : Le Président Diomaye Faye exprime sa “tristesse” après la mort d’un militaire sénégalais

Dans un message publié sur sa page Facebook, le chef de l’Etat dit « s’incliner devant la mémoire de ce soldat tombé en service, au nom de la paix et de la protection des populations civiles ».

Il a adressé ses « condoléances émues à sa famille, à ses proches, ainsi qu’à l’ensemble des Forces armées sénégalaises ». Le Président Faye souhaite un prompt et complet rétablissement aux militaires blessés et leur exprime, ainsi qu’à tout le détachement déployé, la solidarité et la reconnaissance de la Nation.

« Le Sénégal salue le courage, le professionnalisme et le sens du devoir de ses soldats engagés pour la stabilité, la paix et la dignité humaine, partout où l’exige l’honneur de la République », a conclu le Président Bassirou Diomaye Faye.