Meurtre d’Adja Marème Balla Ciss à Ngaparou : Une autre blessure découverte sur son front, son téléphone emporté

Nouveau développement dans le meurtre d’Adja Marème Balla Ciss, couturière de 43 ans, retrouvée morte derrière la demeure familiale à Ngaparou (dans le département de Mbour), le cœur transpercé de coups de couteau et les bras fracturés. La victime, qui vivait à l’étage, aurait été jetée du balcon de sa chambre dans la nuit du jeudi au vendredi.

En effet, la victime avait été vue vivante pour la dernière fois jeudi soir, après avoir souhaité bonne nuit au reste de sa famille installé au rez-de-chaussée. Quelques heures plus tard, son corps sans vie a été découvert derrière la maison. Adja Marème Balla Ciss a été inhumée vendredi soir, après la prière du crépuscule, détaille le journal L’Observateur.

De plus, son téléphone portable et son portefeuille n’ont pas été retrouvés dans ses affaires. L’hypothèse privilégiée par les enquêteurs est que le meurtrier les a emportés après son acte. Les enquêteurs ont aussi découvert une grande plaie ouverte au niveau de son front.

L’affaire, qui a défrayé la chronique durant le week-end sur la Petite-Côte, a mobilisé désormais d’importants moyens. Après l’audition de la famille de la défunte, la Brigade de recherches de Saly Portudal est entrée en scène et a travaillé main dans la main avec la gendarmerie de Ngaparou.

Les éléments recueillis par les enquêteurs de Saly ont déjà été transmis à leurs collègues de Ngaparou, dans l’objectif d’accélérer l’identification et l’arrestation de l’auteur de ce crime. L’enquête suit son cours, souligne la même source.