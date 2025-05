MÉTÉO – Des orages et pluies attendus à l’Est, la Casamance et le Centre du pays dans les prochaines 24 heures

Le ciel s’annonce agité dans plusieurs régions du Sénégal au cours des prochaines 24 heures, selon les dernières prévisions météorologiques valables du 23 mai à 12h au 24 mai à la même heure.

Des orages sont attendus sur les régions de Kédougou, Kolda, Tambacounda, Bakel et Matam. Ces zones pourraient connaître des épisodes orageux marqués, susceptibles d’impacter la circulation et certaines activités économiques.

Les régions de Linguère, Diourbel, Fatick, Kaolack, Kaffrine, Sédhiou et Ziguinchor devraient, quant à elles, observer un ciel majoritairement couvert avec des probabilités de pluies intermittentes. Dans le reste du pays, des passages nuageux sont à prévoir, sans perturbations majeures.

Alors que les orages menacent certaines zones, la canicule persiste dans l’intérieur du pays. Podor devrait enregistrer un pic exceptionnel de 47°C, illustrant une chaleur particulièrement suffocante dans l’Est et le Nord.

Sur la côte, notamment à Dakar, la situation sera plus clémente avec des températures moins élevées, et une légère fraîcheur est attendue dans la nuit et au petit matin sur tout le littoral.