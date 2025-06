Météo du 25 juin 2025 : Orages attendus au Sud, chaleur étouffante à l’intérieur du pays

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim) a annoncé ce mercredi 25 juin 2025 un temps contrasté sur le territoire sénégalais, marqué par des averses orageuses localisées au Sud et une chaleur intense dans les régions intérieures.

Selon l’Anacim, les régions du Sud, de Kédougou à Ziguinchor, devraient connaître des pluies accompagnées d’orages au cours de la soirée et de la nuit. Une extension de cette instabilité vers le Centre du pays, notamment dans les zones de Kaffrine, Kaolack et Fatick, est également possible.

D’après les prévisionnistes, dans le Nord, l’Ouest et le Centre-Ouest, notamment à Saint-Louis, Louga, Dakar ou Thiès, le temps restera globalement sec et ensoleillé, avec un ciel dégagé sur la plupart des localités.