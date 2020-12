Monsieur le président de la République, En ce 31 décembre 2020, vous allez encore vous adresser à vos compatriotes Sénégalais. D’habitude, c’est une occasion que vous saisissez pour faire le bilan de vos réalisations mais aussi parler des questions d’actualité et de perspectives.

L’année dernière, vous avez innové en répondant, après votre discours, aux questions de journalistes Sénégalais. Mais de ces échanges avec ces derniers, votre réponse “nuancée” (pour parler comme votre nouvel ami Idrissa Seck) à la question de Babacar Fall sur le troisième mandat a retenu l’attention de tout le monde. Ces propos ont anéanti les milliards investis quelques années avant dans un référendum où on semblait avoir définitivement réglé cette question.

En outre, vous aviez ouvert un débat et aviez suscité une tension politique dont vous n’aviez peut-être pas mesuré les conséquences.

Monsieur le président, à chaque fois que vous vous adressez aux Sénégalais le 31 décembre, vous devriez penser à vos trois prédécesseurs. Vous devez surtout penser à cette adresse à la nation du 31 décembre 1980 où Léopold Sedar Senghor a annoncé sa démission. Cet acte du premier président de la République du Sénégal est une leçon d’histoire dont le contenu doit servir à tous ses successeurs.

Quand le successeur de Senghor, le président Abdou Diouf s’adressait aux Sénégalais le 31 décembre 1999, il n’imaginait pas qu’il ne ferait pas l’adresse à la nation l’année suivante, le 31 décembre 2000. Il avait déjà fait 19 ans à la tête du pays et l’élection présidentielle ressemblait juste à une formalité démocratique. Malheureusement pour lui, le 19 mars 2000, les Sénégalais ont montré qu’à part Dieu (pour les croyants), seul le peuple a la puissance.

Enfin, nous pouvons dire que c’est ce qui est arrivé à Diouf qui s’est reproduit avec Wade. Ce dernier avait brillamment remporté, au premier tour, la présidentielle de 2007, et en raison des transhumants socialistes, des laudateurs et faucons du palais et d’autres dont des communicateurs traditionnels (Mbaye Pekh lui créditait 3 millions de militants présents à la contre-manifestation de juin 2011), aux autres opportunistes, etc., Wade pensait que la présidentielle de 2012 était remportée d’avance. Mais le peuple a finalement assuré sa souveraineté.

Monsieur le président, vous ne pouvez pas ignorer cette histoire politique du Sénégal et votre propre histoire. Votre nom y sera forcément inscrit en mal et/ou en bien après votre départ.

Les acquis démocratiques du peuple ne peuvent pas être anéantis. Wade est sorti par la petite porte à cause de sa décision de s’accrocher au pouvoir, pour “faire grandir” son fils et lui permettre d’accéder à la magistraturesuprême. Les conséquences sont là: Karim a été emprisonné puis exilé, et son père, malgré son âge avancé, est obligé de rester actif en politique et de négocier avec vous pour réhabiliter son fils.

Monsieur le président Macky Sall, vous devez savoir que votre prédécesseur a plus de circonstances atténuantes que vous. Abdoulaye Wade était vieux quand il perdait les élections, il n’avait pas aussi d’enfants jeunes, Karim et Sindjily étaient déjà adultes. Vous, au contraire, serez encore relativement “jeune” en 2024 et vos fils sont encore très jeunes (même si Amadou est marié, vous avez déclaré qu’il venait de terminer ses études et n’avait pas encore de travail). En outre, le reste de la famille, (Aliou Sall, Mansour Faye, Abdoulaye Timbo, etc., ) est fortement impliqué dans la gestion nébuleuse de l’État. Vous avez alors intérêt à sortir par la “grande porte”.

Monsieur le président, les combinaisons et combines politiques avec Idrissa Seck et d’autres transhumants ne sont pas la solution. Arrêtez la politique politicienne et pensez aux souffrances du peuple.

Vous avez décidé de geler les exportations d’arachide pour permettre à la SONACOS d’acheter des quantités importantes. Cette décision est totalement absurde, car le Sénégal a signé tous les accords sur le libre-échange. Cette décision contribue aussi à l’appauvrissement des agriculteurs Sénégalais. La Chine qui achète l’arachide du Sénégal est le premier producteur mondial de cette ressource. Donc, c’est mieux de réfléchir sur votre politique de développement que de bloquer unilatéralement les exportations.

Monsieur le président de la République, l’école sénégalaise où est formée la jeunesse (l’avenir du pays) est dans une situation catastrophique. Les élèves sont restés 8 mois (de mars à novembre) sans apprendre, mais ils sont passés en classe supérieure. Malgré cette situation, qui nécessite un réaménagement des programmes, les enseignants déroulent les anciens programmes encyclopédiques. Quelle catastrophe !!!!!!!

En laissant de côté les priorités de l’école, le ministère de l’éducation s’active pourtant, dans des séminaires, à la validation du programme de L’UNESCO sur l’enseignement de l’éducation sexuelle. Le communiqué de démenti du ministère ne contient que des contre-vérités, des mensonges froids.

Monsieur le président, vos propos, la semaine dernière, sur la nécessité de recruter des inspecteurs et des formateurs de l’éducation pour continuer à “faire peur” aux enseignants a aussi montré que vous ignorez les priorités de l’école. Si le ministre de l’éducation était courageux et soucieux de la qualité dont vous faîtes état, il vous aurait soufflé ceci dans vos oreilles: ” son excellence, recrutons d’abord suffisamment d’enseignants avant de parler des inspecteurs, réglons aussi le problème des effectifs pléthoriques des classes” .

Monsieur le président de la République, vous n’avez encore apporté aucune solution adaptée à l’émigration clandestine, le phénomène “Barca ou barsakh”. Les milliards avec lesquels vous avez “acheté” votre nouvel ami et laudateur Idrissa Seck pouvaient servir à la création d’emplois pour permettre à ces jeunes de continuer à “rêver” au Sénégal.

Le ministre Yankhoba Diattara a tout faux en déclarant que vous êtes plus patriote que n’importe quel Sénégalais. C’est à cause de cette “race” de politiciens de métier que nous enseignants, avons des difficultés à enseigner nos programmes sans perdre beaucoup de temps à rectifier nos élèves. A chaque fois que nous enseignons, la méthodologie du commentaire historique, au niveau de la partie “présentation de l’ auteur ou d’un acteur”, nos élèves nous disent que “politicien” est une profession.

Visiblement, la COVID19 ne nous a rien appris. Une catastrophe comme celle-ci a généralement était “un mal pour un bien”, car permettant de faire des réformes en profondeur et amorcer un développement. Malheureusement, rien n’a changé dans la démarche politique et la gestion de l’État. C’est même l’attitude des hommes politiques, notamment les autorités au pouvoir, qui a amené certains Sénégalais à douter de l’existence de la COVID19. Il y a une démarche inconséquente qui pousse les Sénégalais à montrer leur indifférence.

Votre balade dominicale aurait plus de sens si elle était faite dans la banlieue ou dans dans le Sénégal des profondeurs. Si vous décidez de la faire à nouveau, je vous suggère d’être dans une voiture banalisée, sans caméra. Cela vous permettra de voir la réalité des difficultés des populations, que vos ministres et conseillers n’osent peut-être pas vous dire. Votre balade filmée n’a en réalité aucune portée sur la vie des populations. Le président Paul Kagame le fait mais tout naturellement. Un ancien président islandais (peut-être même que c’est le cas actuellement) conduit son véhicule très ordinaire, sans chauffeur ni garde-corps, quand il descend à l’aéroport, de retour de voyage de l’étranger.

L’attitude politicienne de nos hommes politiques et le caractère biaisé des débats fait que beaucoup de Sénégalais préfèrent même suivre les ” folies” de Ouzin Keita, de Pawlish, de Dix mille problèmes, de Ndella Madior Diouf. Monsieur le président, il n’est pas trop tard pour rectifier certaines choses. On a assez des slogans, des discours, de la politique politicienne.

Babacar Diouf,

Professeur d’histoire et de géographie au lycée de Nguekokh