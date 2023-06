Mercato : Neymar souhaiterait retourner au Barça, D’après la presse catalane

D’après le journal catalan Sport, Neymar (31), poussé à la sortie du PSG, “s’est offert” au FC Barcelona. Le Brésilien se ferait un plaisir de revenir après son départ en 2017 et prêt à réduire son salaire.

En l’absence de Lionel Messi, le Barça pourrait se concentrer sur un autre gros come-back cet été. Selon le journal Sport, Neymar (31 ans) “s’est offert” au club catalan et serait très heureux d’y revenir après son départ en 2017 pour le PSG contre la somme record de 222 millions d’euros. Barcelone active ses projets B après avoir échoué à convaincre Messi de revenir, l’Argentin annonçant mercredi soir qu’il a choisi l’Inter Miami. Et le Brésilien serait parmi les participants proposés.

Neymar voudrait réduire son salaire.

Sous contrat jusqu’en 2025 (avec un an supplémentaire en option) avec le PSG, Neymar figure parmi les acteurs transférables. Et le Brésilien, dont la saison a encore été gâchée par une blessure au pied, serait désormais ouvert à un départ, ce qui ne fut pas le cas lors des derniers mercatos. La bonne nouvelle est que Barça veut s’offrir une étoile et Xavi a déjà fixé des priorités de recrutement.

L’entraineur souhaite un deuxième buteur derrière Robert Lewandowski mais aussi un milieu de terrain pour remplacer Sergio Busquets et un ailier. En mesure de jouer deuxième avant, leader ou ailier gauche, Neymar coche de multiples cases. Mais l’opération s’annonce tout de même délicate en raison de son salaire actuel très élevé et de l’indemnité que le PSG pourrait demander pour le joueur au transfert le plus cher du monde. D’après Sport, l’ancien joueur de Santos serait disposé à baisser son salaire pour renouer avec le Barça. Une chose est sure, le Barça va agir sur le marché des transferts après avoir obtenu le feu vert de la Liga sur son plan de faisabilité, concocté pour permettre le retour de Messi. Les gérants auraient une marge de manœuvre même si cela dépend du départ des autres joueurs de l’équipe. Plusieurs cibles ont fui ces dernières semaines, dont celle menant au Portugais Bernardo Silva, également dans le viseur du PSG.