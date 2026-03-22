“Je m’engage personnellement à regrouper les médailles et à les rendre au Maroc…”: Gana Gueye sort du bois

L’international sénégalais, Idrissa Gana Guèye est dans une colère noire. Le joueur dénonce avec véhémence la décision de la CAF de déclarer le Maroc vainqueur de la Can 2025 au détriment du Sénégal.

« Les titres se gagnent sur le terrain et non dans les bureaux », fulmine-t-il. L’ex de Diambar est prêt « à collecter les médailles pour les restituer si cela pourrait contribuer à apaiser les tensions entre les deux pays ».