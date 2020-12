Sous la menace d’un pistolet : Un lieutenant au port de Dakar viole un garçon de 16 ans

Après l’affaire “Tonton Toubab”, du nom du Français R. Minguez, arrêté pour pédophilie et acte contre nature sur des enfants talibés âgés de 5 à 11 ans, un autre scandale sexuel éclabousse la Ville de Pikine.

A. B. N., lieutenant officiant au Port de Dakar, a été placé en garde à vue pour viol présumé sur un garçon de 16 ans. Agé de 42 ans, il a abusé sexuellement de l’enfant dans sa chambre sous la menace d’un pistolet. Selon L’Observateur, les faits ont lieu, dans la nuit du 26 au 27 décembre 2020, à Pikine Icotaf.

Traqué par la police, le mis en cause se rend au domicile de la victime et propose 400 000 Fcfa à la famille pour étouffer l’affaire. Les parents font semblant d’accepter et alertent discrètement la police. Sur place, les limiers l’arrêtent et le menottent avant de le conduire au commissariat.

Une perquisition chez lui a permis de découvrir deux armes à feu, des préservatifs, des lubrifiants, de la drogue, deux tenues treillis et un béret bleu des Nations-Unis.