Me Moussa Diop à Gaston : “Je ne suis pas un mafieux…tu venais me voir…(vidéo)

Moussa Diop n’a pas raté Gaston Mbengue. Dans l’émission ‘Invité de MNF”; l’ancien Directeur de Dakar Dem Dikk taxe Gaston de dealer

“On se fréquentait avant mon départ de DDD…Il m’appelait souvent et venait me voir à mon bureau. Mais ce qu’il voulait, je ne l’avais pas fait et ne le ferai jamais… Je ne suis pas un mafieux… En colère, c’est pourquoi, il a tiré sur moi, envoyé par des personnes qui restent tapies dans l’ombre, n’osant pas le faire…”

Moussa Diop de faire comprendre au promoteur qu’il est un homme intègre, animé par la bonne gestion et la transparence…