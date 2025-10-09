M. Bâ et B. Diouf sont dans de beaux draps. Mais le mal est déjà fait, l’intimité de leur victime, F. Dia, est exposée au grand jour.

Cette dernière est l’épouse d’un émigré. De retour du marché central de Mbour, lundi 22 septembre, en fin d’après-midi, elle prend la charrette conduite par M. Bâ, qui était accompagné par son ami, B. Diouf.

En cours de route, les deux jeunes, 18 et 21 ans, dérobent le téléphone portable de la dame, qui était avec sa sœur. Arrivée chez elle, à Saly Carrefour, la victime remarque la disparition de l’appareil.

Dès le lendemain, son calvaire commence. Les deux amis envoient une vidéo intime de F. Dia à une de ses amies avant de demander à cette dernière de leur déposer 5000 francs CFA sur un numéro Whatsapp qu’ils lui ont communiqué.

F. Dia est alertée. Elle saisit d’une plainte le commissariat de police de Saly Portudal. Elle tente de récupérer son numéro, histoire de sécuriser son compte Whatsapp. Mais c’était trop tard. D’après L’Observateur, qui évoque cette histoire dans son édition de ce jeudi, M. Bâ et B. Diouf avaient déjà créé un groupe Whatsapp, à partir du numéro de la victime, en intégrant la majeure partie de ses contacts avant d’envoyer à ceux-ci les vidéos intimes de l’épouse de l’émigré.

Comme si cela ne suffisait pas, pointe le journal, le duo met en statut Whatsapp les mêmes contenus privés.

«Sur la base des réquisitions téléphoniques, rapporte la même source, les enquêteurs remontent la piste de B. Diouf et M. Bâ. Les deux sourds-muets sont interpellés et conduits au commissariat où ils reconnaissent les faits. Ils se confondent en excuses. Au terme de leur garde à vue, les deux hommes ont été présentés au parquet de Mbour et placés sous mandat de dépôt.»