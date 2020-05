Mbour : 5 personnes arrêtées pour usage de chanvre indien

Dans la nuit du 28 au 29 mai, 5 personnes ont été interpellées pour usage de chanvre indien dans la commune de Mbour. Selon L’As, les éléments de la police, qui étaient en patrouille dans le cadre du couvre-feu, ont aperçu les cinq (5) individus en train de griller tranquillement leurs joints.

Les limiers se sont approchés des fumeurs et les ont interpellés. Tous les 5 ont été arrêtés puis placés en garde-à-vue dans les locaux du commissariat de Mbour. En plus, 2 autres personnes ont été interpellées pour non-respect du couvre-feu dans les communes de Mbour et de Saly.