Mbaye Hadj alerte : « Il se passe des choses extraordinaires dans ce pays »

Invité de l’émission Bambadinka sur Kewoulo TV, Mbaye Hadj, ingénieur en génie électrique et manager en ressources énergétiques, a tiré la sonnette d’alarme sur la gestion du secteur de l’énergie au Sénégal.

Avec un ton à la fois lucide et inquiet, Mbaye Hadj a partagé sa lecture de la situation énergétique du pays, qu’il qualifie de « paradoxale ». « Il se passe des choses extraordinaires dans ce pays. Je ne peux pas concevoir que tu vendes du gaz et que tu ailles acheter du gaz pour le réutiliser », a-t-il lancé, dénonçant un manque de cohérence dans la gestion des ressources naturelles.

Pour cet expert du domaine énergétique, le véritable enjeu réside dans la transparence. « Dans ce domaine, il faut de la transparence pour que les Sénégalais puissent comprendre. » Selon lui, les citoyens ont le droit d’être informés sur la destination des ressources naturelles du pays, en particulier le gaz, qui suscite de nombreux espoirs économiques.

Mbaye Hadj a également rappelé que le Sénégal reste un pays en voie d’industrialisation, et que l’accès à une énergie suffisante et maîtrisée est une condition sine qua non pour espérer une transformation structurelle de l’économie. « Le Sénégal n’est pas encore un pays industriel. Pour que l’on le devienne, il faut avoir assez d’énergies », a-t-il expliqué.

Ses propos interviennent dans un contexte où les débats autour de l’exploitation du gaz sénégalais s’intensifient, à la veille du début de la production attendue sur les projets offshore.

Pour Mbaye Hadj, cette étape ne doit pas être manquée : elle représente une opportunité unique de construire une souveraineté énergétique, à condition que la gouvernance suive.