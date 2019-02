Mbao : le lutteur Papis Général 2 aux côtés de Abdou Karim Sall pour la réélection de Macky Sall au 1er tour

Le coordonnateur de la mouvance présidentielle à Mbao Abdou Karim Sall continue de faire « l’éloge du bilan de son candidat » Macky Sall à travers des caravanes et des meetings dans son fief. Dans ce sens, un jeune lutteur du nom de Papis Général 2 qui a récemment remporté un combat grâce à Abdou Karim Sall, est venu manifester son soutien au Dg de l’Artp dans ses activités en vue de la réélection du Président Macky Sall dès le 1er tour des élections du 24 février 2019.

Abdou Karim Sall a profité de cette rencontre avec les populations de Petit Mbao et particulièrement des militants de Benno Bokk Yakkar pour égratigné l’ancien président Wade qui a récemment demandé aux populations de « brûler leur cartes et empêcher la tenue des élections » et a assuré que « les bureaux de vote seront sécurisés et les électeurs voteront dans la paix et retourneront chez eux dans la paix« .