Mbao : Déclaration de Abdou Karim Sall après son devoir civique

Ce dimanche, Abdou Karim Sall, le coordonnateur APR de Mbao a accompli son devoir citoyen au niveau de l’école primaire cité Ndèye Marie. Il a tenu à faire une déclaration, au micro des reporters. Dans ce sens, il a fait remarquer qu’il y avait eu un petit incident par rapport au fichier électoral. « J‘avais l’habitude de voter dans le bureau numéro 3, mais il se trouve que mon nom ne s’y trouvait pas. Mais heureusement, mon nom se trouvait bel bien sur les listes, mais que je devais voter cette fois au bureau numéro 1, et dans l’ensemble, tout ce passe bien« .

Abdou Karim Sall, a fait le tour de presque tous les bureaux de vote dans l’arrondissement de Thiaroye plus particulièrement dans la commune de Mbao pour superviser et voire si les votes se passent bien. Il a cité les quartiers comme Thiaroye Kao, Diamaguene, Tivaouane DiackSao entre autre pour voir avec les responsables si le vote se passe bien.

Et enfin il a souhaité que tout se passe bien et qu’à 18h, qu’il n’y est aucun incident et que au lendemain des élections, les sénégalais continuent de vaquer à leurs préoccupations car le Sénégal est indivisible.

Pour terminer, il a tenu à dire que, « malgré les consignes de votes qui ont été donné, les sénégalais allaient se déplacer massivement pour choisir leur président, et qu’il souhaite que par la grâce de Dieu, que ce candidat soit leur candidat, c’est à dire le président Macky Sall« .