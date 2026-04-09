Mbacké – Il se suicide dans sa chambre avec un fil électrique et…

Un tragique événement a secoué le quartier Diamaguène, dans la commune de Mbacké, dans la nuit de ce mercredi. D. Diallo, 37 ans, a mis fin à ses jours en se pendant avec un fil électrique dans sa chambre, aux alentours de 23 heures.

Selon les premières informations, la victime venait tout juste de regagner son domicile après avoir travaillé à Mbour. C’est là-bas, d’après des sources proches de la famille , que son état mental se serait sérieusement dégradé. De retour dans sa famille, il aurait montré des signes de troubles psychiques, certains évoquant même une possible « emprise des esprits ».

Alertés, les services de la police se sont rendus sur les lieux pour constater le décès. Le corps sans vie de D. Diallo a ensuite été récupéré par les sapeurs-pompiers. Une enquête a été ouverte pour élucider les circonstances exactes de ce drame, même si la thèse du suicide est privilégiée.