Mauvaise nouvelle pour Lamine Camara, Aliou Cissé aurait déjà pris sa décision

Une décision stratégique

En effet, selon des sources de chez nos confrères de Wiwsport reprises par Senego, Lamine Camara continuera de jouer avec l’équipe des moins de 23 ans pour la prochaine fenêtre internationale. Bien que beaucoup estiment qu’il serait utile dans l’équipe A, il a été jugé plus stratégique pour sa progression de rester avec les Olympiques. Il participera aux qualifications pour la CAN U23 contre le Mali, et le sélectionneur Demba Mbaye compte sur lui pour aider l’équipe à se qualifier pour la phase finale.

Un avenir prometteur

Lamine Camara est l’un des espoirs les plus prometteurs du football sénégalais. Avec sa victoire au Championnat d’Afrique des Nations et à la Coupe d’Afrique des moins de 20 ans, il a prouvé qu’il était l’un des meilleurs joueurs de sa génération. Sa performance a suscité l’attention de nombreux clubs européens, et il a finalement été transféré à Metz cet été.

Une place dans l’équipe A bientôt ?

Bien que Lamine Camara doive encore patienter avant de rejoindre l’équipe A, il est clair que sa carrière est en plein essor. Il a toutes les qualités pour devenir l’un des meilleurs joueurs de l’équipe nationale du Sénégal dans les années à venir. Si ses performances continuent de convaincre, il pourrait bientôt rejoindre l’équipe A de son pays et jouer aux côtés de grands noms comme Sadio Mané