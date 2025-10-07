MANIPULATION DE L’INFORMATION AU SÉNÉGAL DEPUIS L’ÉTRANGER (2019-2024)

Les manœuvres secrètes d’Archimedes group, StateCraft, Spalian, Kirjas Global…mises à nu AfricTivistes, en partenariat avec International Idea, a produit un rapport très détaillé sur les dynamiques de manipulation et d’ingérence étrangère par le biais de l’information (Fimi) dans le contexte électoral sénégalais.

Bien que le Sénégal occupe la première position en Afrique de l’Ouest avec un score de résilience de 60/100 selon l’indice Fimi de l’Institut européen d’études de sécurité, notre pays n’est pas à l’abri des menaces d’ingérence informationnelle étrangère. «Sa stabilité démocratique relative, combinée à des vulnérabilités géopolitiques, historiques et technologiques, en fait paradoxalement une cible d’intérêt pour diverses puissances étrangères », renseigne AfricTivistes. Les résultats de son enquête révèlent une ingérence étrangère multiforme, structurée autour de quatre axes principaux. Il y’a d’abord l’usage stratégique des technologies numériques notamment lors des élections de 2019, avec le micro ciblage, les campagnes de désinformation via les ré‐ seaux sociaux (Facebook) et l’exploitation des données personnelles ; ensuite, la fragilité des médias traditionnels et numériques de plus en plus vulnérables aux influences économiques et politiques étrangères, avec une forte polarisation de l’espace public ; en troisième lieu vient le Soft power de la diplomatie étrangère déployé par, entre autres, la Russie, la France et la Chine à travers des relais locaux, des accords éducatifs et culturels et des campagnes médiatiques ; enfin AfricTivistes cite un cadre légal permissif avec des lacunes dans la régulation de la diffusion de l’information étrangère et de la publicité politique qui facili‐ tent les actions de Fimi. L’étude révèle l’implication de multiples acteurs étrangers dans des opérations Fmi au Sénégal. C’est le cas du cabinet israélien Archimedes group qui aurait mené une campagne de désinformation massive en mai 2019 ; le cabinet nigérian StateCraft Inc identifié derrière une stratégie d’influence entre 2018 et 2019 ; le Français Spallian qui aurait agi entre Data‐mining et Géo‐intelligence (2019) ; Kirjas global (Etats‐Unis) soupçonné de lobbying international (2022) ; le russe Parade/Rt/Sputnik qui est toujours dans le Soft power et l’influence médiatique tout comme le Chinois Xinhua/Startimes qui mènerait des partenariats médiatiques discret.

Cas de l’élection présidentielle de 2019 A preuve, l’analyse, par l’étude, de l’élection présidentielle de février 2019 a permis d’identifier plusieurs schémas récurrents, révélant des stratégies numériques sophistiquées alignées avec les logiques Fimi.

«L’amplification artificielle a été une tactique d’influence importante lors de ce scrutin. Elle a impliqué l’utilisation de bots et des armées de comptes coordonnés pour propulser artificiellement certains contenus ou mots‐clés dans les tendances numériques, donnant ainsi une fausse impression d’adhésion populaire du public aux messages du candidat Macky Sall», souligne le rapport. Ce phénomène est souvent couplé à des opérations d’astroturfing, où des campagnes simulant des mouvements citoyens populaires (réels) sont orchestrées par des entités, dans le but de manipuler la perception publique. Plusieurs photomontages ont circulé sur X (ex Twitter) et Facebook affichant des foules importantes de militants lors des déplacements du candidat Macky Sall. À cela s’ajoute le narrative seeding, une stratégie consistant à injecter subtilement de faux narratifs ciblés (artificiels) dans des conversations organiques, souvent par le biais d’influenceurs (corrompus ou manipulés), de faux profils ou de commentaires programmés (intelligence artificielle). «Cette technique exploite des thématiques sensibles (peur, indignation, patriotisme) afin de maximiser l’engagement, de radicaliser les opinions et de désorienter les électeurs dans leur processus de décision. Selon le rapport, le réseau social Facebook a indirectement contribué à la réélection du Président sortant Macky Sall en 2019. Les dispositifs abusifs et restrictifs de ses «normes communautaires » ont constitué les principaux outils d’ingérence et de censure. «En février 2019, plusieurs activistes, web activistes, blogueurs et acteurs politiques influents ont vu leurs comptes Facebook suspendus ou leurs contenus censurés sans explications ni raison valable pour certains. Les nombreuses relances faites en masse et par des organisations de la société civile, partenaires de Facebook, notamment AfricTivistes, n’ont servi à rien. En mai 2019, quelques mois après l’élection présidentielle sénégalaise, Meta (alors Facebook) a annoncé avoir dé‐ mantelé un vaste réseau de comportements inauthentiques coordonnés visant à influencer l’opinion publique dans plusieurs pays africains, dont le Sénégal », révèle le rapport 265 entités liées à Archimedes group identifiées, 812 000 dollars dépensés pour promouvoir les contenus.

Cette opération a conduit à la suppression de 265 entités reliées à l’Archimedes group, une société israélienne spécialisée dans la désinformation à but politique. Les comptes supprimés ciblaient principalement des pays africains tels que le Nigeria, le Sénégal, le Togo, l’Angola, le Niger et la Tunisie, mais également des régions d’Amérique latine et d’Asie du Sud‐Est. Ils se faisaient passer pour des médias locaux et diffusaient des contenus politiques, notamment des critiques envers des personnalités politiques, afin d’influencer l’opinion publique. Au total, ces comptes étaient suivis par environ 2,8 millions de personnes et environ 812 000 dollars avaient été dépensés en publicités pour promouvoir ces contenus depuis 2012. Facebook a précisé que cette action visait à protéger l’intégrité de sa plateforme contre les tentatives de manipulation politique.

«Cette double dynamique révèle en réalité les limites dangereuses de la gouvernance algorithmique des contenus politiques par les plateformes technologiques globales. Le cas de Meta illustre de manière frappante comment des décisions de modération prises depuis la Silicon Valley, sans compréhension approfondie des contextes politiques et culturels locaux, peuvent devenir des instruments d’ingérence par inadvertance. L’absence de mécanismes de recours efficaces et la standardisation globale des politiques de contenu créent ainsi un nouveau type de Fimi technologique, où l’autoritarisme algorithmique peut, de facto, servir les intérêts de certains acteurs politiques locaux tout en étouffant le débat démocratique légitime », regrette le rapport. Des années plus tard, poursuit‐il, en 2023, le groupe Meta (Facebook) a unilatéralement censuré une série de contenus critiques envers le Président Macky Sall, notamment ceux dénonçant sa potentielle candidature à un troisième mandat pour l’élection présidentielle le de 2024. Pour se justifier, Facebook a avancé que l’utilisation d’un émoticon de singe dans une vidéo où le Président Macky Sall s’exprime était de «nature dégradante » et constituait un «discours de haine ». Le rapport ajoute que le collectif de journalistes d’investigation « Forbidden Stories » a rappelé, dans une publication de février 2023, qu’une société israélienne aurait influencé des dizaines d’élections dans le monde, dont celle de 2019 qui a consacré la réélection du Président Macky Sall . Le reportage de Simon Alison, publié dans le Mail & Guardian décrit en détail une opération numérique inédite menée par un ancien stratège des campagnes de Barack Obama. Ce dernier aurait orchestré, «depuis une cellule discrète à Dakar, une vaste campagne de collecte de données à travers le pays, mobilisant plus de 4 600 volontaires anonymes pour recueillir des informations sensibles sur 3,5 millions de citoyens ».

La «cellule discrète» de Dakar qui avait mobilisé 4600 membres pour «marginaliser » Ousmane Sonko.

D’après toujours le rapport, les données incluant âge, profession, affiliation politique, langue, religion, entre autres ont été traitées par des algorithmes permettant de concevoir 552 campagnes électorales ciblées, adaptées aux préoccupations locales de chaque département. Ce dispositif de microciblage, renforcé par des boucles de rétroaction sur les attentes citoyennes, a permis de maximiser l’engagement électoral en faveur du candidat au pouvoir Macky Sall, tout en marginalisant les opposants dont Ousmane Sonko principalement. Selon le rapport, à côté de ce mécanisme coûteux et techniquement sophistiqué, un autre biais «technico‐institutionnel » favorise les Fimi au Sénégal. Il s’agit de la manipulation des données électorales visant à tirer profit du redimensionnement de la carte électorale. «Les techniques de Data‐driven électoral ont été utilisées au Sénégal en 2019. Cette technique de manipulation électorale consiste à exploiter les données massives des électeurs pour influencer ou détourner le processus électoral. Elle est communément utilisée en période pré‐électorale en s’appuyant sur du microciblage électoral afin de redéfinir la carte électorale », note le rapport. D’après ses auteurs, l’implication de l’agence nigériane StateCraft Inc dans la campagne électorale du président Macky Sall en 2019 constitue un cas emblématique d’intervention externe dans les dynamiques politiques sénégalaises, via des techniques avancées de communication politique et de manipulation de la perception publique. Pour la petite histoire, StateCraft Inc. est une société de conseil en gouvernance et communication politique, fondée en 2014 et filiale du groupe Red For Africa. La société revendiquait plus de 1,5 million de vues sur toutes les plateformes numériques pour les contenus liés au slogan de campagne du candidat Macky Sall. La société avait été explicitement mandatée par l’équipe du Président Macky Sall pour élaborer et mettre en œuvre une campagne destinée à renforcer son image, mobiliser l’électorat et neutraliser le scepticisme populaire vis‐à‐vis du pouvoir en place. «L’élection présidentielle de 2019 au Sénégal a aussi marqué un tournant dans l’utilisation stratégique des données numériques à des fins de manipulation politique. La société française Spalian, spécialisée dans l’analyse prédictive, la Géo-intelligence et la création d’observatoires de données, s’est ingérée dans le processus électoral. Son implication dans la campagne du président sortant Macky Sall soulève des questions majeures en matière d’ingérence étrangère, de protection des données personnelles ainsi que de la souveraineté électorale », fustige le rapport d’après qui Spalian revendique avoir été missionnée pour construire une solution de datavisualisation au service du gouvernement sénégalais, visant à valoriser l’action publique et définir les priorités territoriales.

Ingérence au service de l’Etat

Selon la brochure officielle de l’entreprise, ce projet impliquait de « convaincre les ministères et partenaires clés de partager leurs données ». Cette ingérence, à la fois au service de l’État et d’un acteur partisan, soulève la question de la perméabilité entre les données publiques et les finalités politiques. Selon plusieurs sources citées par le rapport, Spalian aurait été mandatée par la coalition présidentielle en 2019 pour structurer une stratégie électorale fondée sur le Big Data. À l’aide de ses logiciels (Memento pour la saisie des données via des réseaux de terrain et sur Corto pour leur exploitation stratégique en campagne), la société aurait contribué à collecter et traiter les données personnelles de plus de 3,6 millions d’électeurs. Par ailleurs, en 2022, le magazine The Africa Report avait révélé que le Sénégal avait acquis les services d’une société de lobbying américaine pour la première fois depuis plusieurs années dans le cadre d’une campagne mondiale visant à redorer l’image du Président Macky Sall. Le cabinet Kirjas Global avait été payé pour « fortifier les efforts di‐ plomatiques et internationaux du Sénégal ». Plus récemment en 2023, en défaveur de la coalition au pouvoir, le gouvernement du Sénégal dénonçait dans un livre blanc, l’ingérence d’un groupe étranger dénommé « Anonymous ». Le document souligne que le 26 mai 2023, les hackers de ce groupe d’activistes numériques ont violemment attaqué le système informatique de l’Etat paralysant ainsi tout son fonctionnement sur Internet. «L’hypothèse d’un accès privilégié aux bases de données étatiques, sans cadre contractuel clair ni transparence publique, nourrit les inquiétudes sur un possible détournement de ressources et d’informations d’intérêt général à des fins électorales », d’après le rapport. Si l’intervention du groupe des Anonymous peut être identifiée comme une attaque contre les institutions de la République depuis l’extérieur, toutes les autres ingérences quant à elles, ont un objectif commun, celui de favoriser la réélection du Président/candidat Macky Sall. «Toutes ces opérations d’envergure, menées par le biais des technologies numériques ont été favorisées par des mécanismes institutionnels et politiques constituant de puissants relais locaux », peut‐on lire dans le rapport.