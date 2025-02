Mamoudou Ibra Kane parle de “Contradictions” et exige des explications à la Cour des comptes

Le journaliste Mamoudou Ibra Kane a noté des incohérences entre les derniers rapports de la Cour des comptes et celui qui a été publié, le mercredi 12 février 2025, mettant à jour un carnage financier lors des dernières années du règne de Macky Sall.

Sur le réseau social X, le leader de Demain c’est Maintenant demande des explications à la Cour des comptes. “Sénégal. Après le gouvernement, l’APR et PASTEF, les Sénégalais et les PTF (partenaires techniques et financiers, NDLR) de notre pays attendent légitimement les explications de la Cour des comptes sur les contradictions notées entre son dernier rapport qui fait grand bruit et ceux qui l’ont précédé“, a d’abord publié Mamoudou Ibra Kane, joignant à son texte une capture du rapport de la Cour des comptes de 2022 qui semblait confirmer la conformité des dépenses de plusieurs secteurs affiliés au ministère des Finances et du Budget.

L’opposant d’ajouter : “Les rapports qui avaient subitement disparu du site de la Cour des comptes sont à nouveau en ligne. Que s’est-il passé ? La Cour des comptes ne peut pas ne pas communiquer sur un sujet aussi important pour le Sénégal et ses partenaires au développement. Transparence !”