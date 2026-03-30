Mame Dior « Bete Bete » et son amie visées par une enquête pour « actes contre-nature »

Le cas de l’actrice Bigué Diop, alias Mame Dior de la série « Bete Bete », et de sa copine Déguène Ndiaye semble être explosif. Déférées la semaine dernière devant le parquet de Pikine-Guédiawaye pour une histoire de vol et d’injures publiques, le dossier a viré dans une autre direction.

Selon les informations exclusives de Seneweb, leurs téléphones portables ont été exploités. Les enquêteurs y auraient découvert des vidéos à caractère lesbien. Le procureur Saliou Dicko a ordonné une enquête dans ce sens afin d’interpeller toute personne impliquée.

Mame Dior et Déguène Ndiaye ont été acheminées à la brigade de recherches de Keur Massar..