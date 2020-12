Maladie de Ken Ndoye, sa famille alerte: «Des escrocs agissent en son nom »

« Il est venu avec des médias et a filmé»…

Selon le communiqué qui fustige le comportement d’un homme nommé Mory Tall, ce dernier s’est rendu ce mardi chez Kene Ndoye pour «l’emmener, comme convenu, voir un médecin pour des examens médicaux ». En revanche, la famille a été surprise « de le voir débarquer avec un groupe de média pour filmer la rencontre et prendre des photos. Nous leur avions gentiment demandé de ne pas le faire et avions également prié ses accompagnants qui filmaient avec leurs téléphones de supprimer les vidéos prises en cachette. C’est donc avec regrets que nous avons vu des images et vidéo postées ce mercredi 09 décembre sur la page Facebook de Mory Tall, sans notre autorisation ».