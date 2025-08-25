Mairie de Dakar : Le President de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye félicite Abass Fall pour sa brillante élection

Le Président de l’assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a travers un poste, a adressé ce 25 aout des messages de félicitations à Abass Fall pour son élection au poste du maire de la ville de Dakar

“Je tiens à adresser, en mon nom personnel et au nom de l’Assemblée nationale, mes chaleureuses félicitations à Monsieur Abass Fall, Ministre du Travail et des Relations avec les Institutions, affectueusement surnommé le “166ᵉ député”, pour sa brillante élection à la tête de la Mairie de Dakar.

Cette victoire consacre non seulement son engagement constant au service des Dakarois, mais également son dévouement sans faille envers la République et ses institutions. Je suis convaincu que, sous son leadership, la capitale connaîtra un nouvel élan de dynamisme et de développement au bénéfice de ses populations.

Je prie Dieu de lui accorder clairvoyance et réussite dans l’accomplissement de cette noble mission au service de la capitale et de ses citoyens.