« Les maires proches de Diomaye Président recadrent Abdou Mbow et l’APR à la suite de leur audience avec le chef de l’État. »

C’est avec « étonnement » que les maires de la Coalition Diomaye Président disent avoir pris connaissance des déclarations de certains responsables de l’Alliance pour la République (APR), visant à « remettre en cause l’engagement des maires » ayant participé à l’audience accordée par Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, Président de la République.

Ils rejettent avec « la plus grande fermeté ces accusations sans fondement », estimant qu’elles « ne sauraient masquer la réalité politique qui s’est exprimée lors de cette rencontre historique ». Selon le chargé de communication de la Coordination des élus de la Coalition Diomaye Président, Samba Sall, maire de la commune de Dabaly, « les maires présents ont participé librement, en toute responsabilité et en parfaite connaissance de leur engagement. Personne n’a été enrôlé contre son gré. Les élus locaux sont des responsables politiques majeurs, investis par leurs populations, et leur liberté de choix mérite le respect ».

Il ajoute que « cette audience restera gravée dans les mémoires ». Pendant plusieurs heures, le Président de la République a échangé directement avec les maires dans un climat de confiance, d’écoute et de respect mutuel. Au terme de la rencontre, il a pris le temps de saluer et de s’entretenir personnellement avec chaque maire, un geste de considération exceptionnelle qui a profondément marqué les élus présents.

Samba Sall rappelle qu’à cette occasion, « de nombreux maires ont réaffirmé leur volonté d’accompagner le Président de la République dans la mise en œuvre de son projet pour le Sénégal et de poursuivre cet engagement dans la durée ». Il précise également que « plusieurs maires étaient présents à la rencontre des élus organisée le 2 juillet au CICAD ». L’audience du 3 juillet avec le Chef de l’État concernait, selon lui, les maires de la Coalition Diomaye Président ayant répondu à cette invitation.

Par ailleurs, souligne-t-il, « plusieurs maires qui soutiennent le Président de la République n’ont pu être présents en raison de contraintes liées à leurs responsabilités ou à d’autres obligations. Leur absence ne saurait être interprétée comme un manque d’engagement ». Le maire de Dabaly affirme également avoir eu des discussions avec le Chef de l’État, portant notamment sur les projets structurants de sa commune et sur « l’engagement en faveur du développement territorial ».

Les élus de la Coalition Diomaye Président réaffirment par ailleurs leur disponibilité à participer pleinement à la structuration de la future formation politique que le Président de la République décidera de mettre en place. « Nous sommes prêts à contribuer à son implantation sur l’ensemble du territoire national, jusque dans les localités les plus reculées, dans le respect des orientations qui seront définies », indique M. Sall.

Ils estiment enfin que « les tentatives de sabotage, de désinformation ou de remise en cause de l’engagement des élus ne changeront en rien cette dynamique. Les populations jugeront sur les actes, les réalisations et la sincérité des engagements ». M. Sall ajoute : « nous disons à Monsieur Abdou Mbow que le débat politique mérite mieux que des insinuations remettant en cause la liberté de choix des maires. Nous l’invitons à concentrer son énergie sur son propre projet politique et sur la confiance des électeurs de sa circonscription ».

Ils lui demandent surtout de cesser de mettre en doute l’honneur et l’engagement des maires, rappelant que ces derniers « sont des responsables politiques qui assument pleinement leurs choix devant leurs populations ». Ils estiment que « le temps des procès d’intention et des polémiques stériles doit laisser place à un débat politique responsable, fondé sur les faits et le respect mutuel ». Enfin, ils invitent les responsables de l’APR à « respecter le libre choix des élus locaux », rappelant que « les maires appartiennent d’abord aux populations qui les ont élus et demeurent libres de leurs engagements politiques ».