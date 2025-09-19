La Société nationale d’électricité (Senelec) informe sa clientèle qu’une opération de maintenance de sa plateforme informatique dédiée à la vente de crédit Woyofal est programmée du lundi 22 au jeudi 25 septembre 2025.

Senelec de renseigner que durant cette période, aucun achat de crédit Woyofal ne sera possible entre 01h00 et 05h00 du matin selon le calendrier suivant:

La nuit du lundi 22 au mardi 23 septembre de 01h à 05h.

La nuit du mardi 23 au mercredi 24 septembre de 01h à 05h et la nuit du mercredi 24 au jeudi 25 septembre de 01h à 05h.

Cette opération vise à renforcer la fiabilité du système et à améliorer la qualité du service offert à la clientèle.

Senelec invite ses usagers à prendre les dispositions nécessaires afin d’éviter toute interruption d’électricité liée à l’impossibilité d’achat de crédit pendant ces créneaux horaires.

La société s’excuse par ailleurs pour les désagréments que cette opération pourrait occasionner tout en précisant que le service Woyofal restera entièrement fonctionnel en dehors de ces tranches horaires.