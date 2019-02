Madické Niang : « Ce qui m’a manqué »

« Les Sénégalais m’estiment en trois mois, mais il me manquait l’appareil de parti raison pour laquelle j’ai eu ces résultats. Il y a eu aussi un manque de coordination mais le plus important est que j’ai réalisé en si peu de temps quelque chose. C’est un temps de satisfaction. Donc, je rends grâce à Dieu », a expliqué Madické qui n’a pas manqué d’évoquer ses relations avec Macky Sall. « On est des amis c’est vrai parce que nous nous connaissons depuis. On était au PDS et j’ai fait des médiations entre lui et Abdoulaye Wade. Malgré tout, je prends des positions quand il le faut. »

IGFM