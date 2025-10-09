Macky-Sonko : l’acte 2 d’une bataille politique !

La guerre froide entre Macky Sall et Ousmane Sonko, le « Premier ministre hyper fort » de Bassirou Diomaye Faye, entre dans une nouvelle phase. Le temps de grâce, symbolisé par les images de la première visite du président Diomaye au Palais et celles montrant Macky Sall voyager à bord de l’avion présidentiel quelques heures après la remise des clefs, n’aura finalement duré que dix-huit mois. Derrière les sourires de façade, le face-à-face politique se durcit, marquant un nouvel épisode d’une rude bataille entre 2016, année de la radiation de Sonko de la fonction publique, et 2024.

Au cœur de cette tension, la polémique autour d’une supposée « dette cachée » et de chiffres financiers contestés s’intensifie. Obnubilé par son projet « caché » de rejoindre le poste de Secrétaire général de l’ONU et désireux de protéger son héritage, Macky Sall lance une offensive juridique d’envergure. Un pool de cabinets d’avocats, sénégalais et internationaux, secondé par des experts financiers, est mobilisé sous la coordination du bâtonnier Me Pierre-Olivier Sur.

Le 7 octobre 2025 marque le début concret de cette riposte. Des courriers officiels sont envoyés au ministre des Finances et au président de la Cour des comptes pour exiger la communication du rapport complet de l’Inspection générale des finances ayant servi de base à l’audit des finances publiques. Me Sur justifie cette démarche par le droit à un débat contradictoire et la nécessité de transparence : un document crucial n’a jamais été communiqué aux parties concernées, insiste-t-il.

Cette manœuvre dépasse le cadre juridique. Elle vise directement à préserver l’image et l’héritage politique de Macky Sall. En exigeant la publication des documents et en brandissant le principe du contradictoire, l’ancien chef de l’État se pose en défenseur de la transparence financière et tente de neutraliser l’effet politique des accusations de « dette cachée ». Le message est clair : l’ancien président entend peser sur le débat et contrer les critiques avant même qu’elles ne trouvent un terrain légal.

Dans le contexte actuel, où certaines voix au sein de « l’aile radicale » de Pastef réclament déjà sa traduction devant la Haute Cour de justice, cette offensive prend des allures de stratégie préventive. Le champ judiciaire et le terrain politique se confondent. Macky Sall engage un bras de fer juridique autant qu’un combat pour son héritage et sa crédibilité, laissant présager un affrontement long et tendu avec Sonko et son camp.

Entre dossiers judiciaires, accusations politiques et enjeux internationaux, l’ancien président et le régime Pastef se préparent à une confrontation dont l’issue pourrait redessiner le paysage politique national. Un possible revers de ce qui s’était passé entre 2021 et 2024 ?