Macky Sall, le retour de bâton face à une ambition onusienne ( Par Chérif ANIFANAW SANÉ)

Il est des ambitions qui se heurtent à la mémoire des peuples. La candidature de l’ancien président sénégalais Macky Sall au poste de Secrétaire Général des Nations Unies en est une. Elle interpelle, elle choque, elle ravive des blessures encore ouvertes. Car derrière l’image policée d’un homme d’État, il y a l’ombre d’une gouvernance marquée par l’exclusion, la stigmatisation et la répression.

Casamance punie

La Casamance, terre de dignité et de résistance, a été mise sous embargo. Les navettes maritimes Dakar-Ziguinchor suspendues, les bus publics interdits de desservir le sud, les familles contraintes à des voyages interminables et coûteux. Ce n’était pas une simple négligence : c’était une punition collective infligée à une population dont l’identité ethnique se trouvait liée à l’opposant politique Ousmane Sonko.

Stigmatisation et fractures

Dans les couloirs de la justice, les patronymes casamançais devenaient des stigmates. Être « sudiste » signifiait porter une suspicion supplémentaire, une injustice qui s’ajoutait aux humiliations quotidiennes. Gouverner, c’est unir. Gouverner, c’est protéger. Mais la gouvernance de Macky Sall a souvent fracturé au lieu de rassembler.

Souteneurs amnésiques

Ce qui choque davantage aujourd’hui, ce sont les souteneurs qui feignent d’oublier. Ceux qui pardonnent trop vite parce qu’ils n’ont jamais vécu dans leur chair ni dans leur esprit la souffrance des victimes. Ceux qui, par calcul ou par confort, ferment les yeux sur les fautes d’une gouvernance qui a laissé des cicatrices profondes.

Népotisme et affaires pétrolières

À cette mémoire s’ajoute le népotisme. L’implication directe de membres de sa famille dans les affaires de l’État, notamment son frère Aliou Sall nommé par décret présidentiel à la tête de la Caisse de dépôts et consignations, et cité dans des contrats pétroliers controversés, illustre une gestion où l’intérêt familial s’est mêlé à l’intérêt national.

Manipulation du calendrier électoral

La démocratie elle-même a été mise à l’épreuve. Le renvoi de la date des élections à la veille de leur tenue, les tentatives de remise en cause du calendrier électoral, ont fragilisé la confiance des citoyens dans les institutions.

Opposants neutralisés

Les opposants les plus crédibles ont été systématiquement écartés à la veille des joutes électorales. Karim Wade, éliminé par l’utilisation d’une juridiction obsolète, la CREI. Khalifa Sall, ancien maire de Dakar, neutralisé par une instrumentalisation de la justice. Ces manœuvres n’ont pas seulement affaibli des hommes : elles ont affaibli la démocratie.

Répression sanglante

Et que dire de la répression ? Près d’une centaine de morts lors des manifestations, sans qu’aucune enquête sérieuse n’ait été ouverte par l’État. Une violence inouïe, un silence assourdissant.

L’ONU face au paradoxe

Aujourd’hui, Macky Sall aspire à incarner les valeurs de l’ONU : paix, justice, dignité humaine. Mais comment porter ces idéaux quand une partie de son propre peuple garde en mémoire des années de stigmatisation, de népotisme, de manipulation et de répression ? Comment défendre l’universalité quand l’unité nationale elle-même a été compromise ?

Soutien absent

Le fait qu’il n’ait pas obtenu le soutien officiel des autorités sénégalaises actuelles est un signal fort. Dans la tradition diplomatique, un ancien chef d’État bénéficie du parrainage de son pays. L’absence de ce soutien est un désaveu silencieux, mais lourd de sens.

Mémoire et responsabilité

La Casamance, les opposants réduits au silence, les familles endeuillées par une répression sanglante… toutes ces voix résonnent encore dans la conscience nationale. Elles ne sont pas des chiffres, elles ne sont pas des anecdotes : elles sont des vies brisées, des rêves interrompus, des générations marquées par la douleur.

Et pourtant, certains feignent d’oublier. Certains pardonnent trop vite, parce qu’ils n’ont jamais porté dans leur chair ni dans leur esprit le poids de ces injustices. Mais l’histoire, elle, ne pardonne pas si facilement. Elle garde mémoire des humiliations, des exclusions, des morts sans enquête, des opposants éliminés par la justice instrumentalisée, des élections manipulées à la veille de leur tenue.

Face à cette mémoire, la candidature de Macky Sall à l’ONU apparaît comme un paradoxe douloureux. Comment incarner la paix quand on a gouverné par la fracture ? Comment défendre la justice quand on a instrumentalisé les tribunaux ? Comment porter la dignité humaine quand on a laissé des citoyens mourir sans vérité ni réparation ?

Les Nations Unies ne sont pas une tribune pour ambitions personnelles : elles sont le sanctuaire des valeurs universelles. Et ces valeurs exigent que l’on écoute les voix des victimes, que l’on honore leur mémoire, que l’on refuse l’oubli.

Car au-delà des calculs diplomatiques, il y a une vérité immuable : on ne bâtit pas la paix mondiale sur les ruines du silence et de l’injustice. La Casamance, les opposants, les familles endeuillées sont les témoins vivants de cette vérité. Leur mémoire est un appel, un cri, une exigence : que justice soit faite, que dignité soit rendue, que l’histoire ne soit pas effacée.

Chérif ANIFANAW SANÉ, professeur de lettres