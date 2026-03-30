Macky Sall à l’ONU : Quand l’ambition d’un homme rencontre le destin d’un continent

La rupture de la procédure silencieuse à l’Union africaine a été hâtivement interprétée comme un désaveu de la candidature de Macky Sall au poste de Secrétaire général des Nations Unies. En réalité, derrière les objections ponctuelles de quelques États, se joue une bataille de leaderships et de récits où se mesure la capacité de l’Afrique à assumer une ambition mondiale à la hauteur de son histoire.

Au milieu du vacarme d’un monde fragmenté, où la guerre, le repli identitaire et le mépris du droit international gagnent chaque jour du terrain, la candidature de Macky Sall au poste de Secrétaire général des Nations Unies tient moins de l’audace personnelle que de l’évidence historique. Elle n’est pas seulement celle d’un ancien chef d’État sénégalais ; elle est, plus profondément, l’expression d’un continent qui refuse de rester à la périphérie de la décision mondiale, éternel objet des résolutions des autres, jamais sujet de sa propre destinée.

Il est devenu trop facile, dans les heures de crispation, de réduire la controverse récente de l’Union africaine à un « rejet » de cette candidature. Or les faits, eux, ne cèdent pas à la passion. Sur les 55 États membres de l’Union, 20 ont interrompu la procédure silencieuse : 14 par une objection, 6 en sollicitant un délai supplémentaire, sans rejeter le principe de la décision. Cela signifie, en creux, que 35 États n’ont ni fait obstacle ni demandé de temps additionnel : en langage diplomatique, c’est une acceptation implicite du projet de soutien à Macky Sall. Parler d’« échec » revient alors à travestir la réalité : nous sommes face à un consensus inachevé, non à un verdict moral contre un homme.

Mieux encore, depuis la publication de la note verbale, deux États (l’Égypte et le Libéria) ont retiré respectivement leur demande d’extension de délai et leur objection. La géographie de la résistance se rétrécit, preuve que de nombreuses réserves relevaient moins d’un désaccord de principe que d’un réflexe de prudence, de placement, voire de malentendus entretenus dans le brouillard des rivalités régionales. Loin de se heurter à un mur, la candidature de Macky Sall avance donc dans un champ de forces mouvant, où la clarté, la constance et la hauteur de vue finiront par distinguer les bâtisseurs des bloqueurs.

Derrière les objections, il y a des histoires, des agendas et des susceptibilités qu’il faut nommer sans s’y soumettre. Certains États d’Afrique australe, héritiers de la diplomatie des « front line states », portent avec sincérité la cause sahraouie et regardent avec méfiance tout dirigeant perçu comme proche de la marocanité du Sahara. D’autres, grandes puissances régionales (en Afrique de l’Ouest, du Nord ou de l’Est) peinent à admettre qu’un leadership africain puisse s’incarner ailleurs que chez eux. Il y a aussi des tensions de voisinage, des rivalités anciennes entre capitales, des calculs d’alignement sur des puissances non africaines qui, sans le dire, instrumentalisent le débat.

Faut‑il pour autant réduire la candidature de Macky Sall à la projection de ces lignes de fracture ? Ce serait commettre une double injustice. Injustice d’abord envers l’homme : celui qui a conduit le Sénégal, présidé l’Union africaine, négocié au plus fort des crises régionales, défendu les intérêts de l’Afrique dans les enceintes du G20 et de l’ONU, ne débarque pas dans l’arène multilatérale en profane. Son itinéraire est celui d’un artisan du compromis, habitué à l’ingratitude des heures de médiation où l’on cherche une sortie de crise plutôt qu’un triomphe personnel. Dans un monde où les colères se mondialisent plus vite que les solutions, une telle expérience n’est pas anecdotique : elle est précieuse.

Injustice ensuite envers le Sénégal : ce pays, depuis l’indépendance, s’est patiemment forgé une réputation de diplomatie de pont, de modération exigeante, de fidélité au multilatéralisme et au droit international. De Senghor à ses successeurs, l’idée que le destin du Sénégal dépasse largement ses frontières est devenue un fil rouge, de la Francophonie au dialogue islamo‑chrétien, des opérations de maintien de la paix aux grandes conférences internationales. Qu’un de ses anciens présidents aspire à porter cette tradition au sommet du système onusien est moins une rupture qu’un prolongement naturel.

Il n’y a pas, dans la démarche de Macky Sall, cette brutalité unilatérale que certains lui imputent. La candidature a été déposée et enregistrée régulièrement le 2 mars 2026, dans le strict respect des procédures. Le Bureau de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine a estimé qu’elle méritait un projet de décision de soutien, ce qui, dans l’économie politique d’Addis‑Abeba, vaut reconnaissance d’une crédibilité politique et diplomatique solide. Et, loin de s’ériger contre ceux qui ont choisi d’objecter ou de temporiser, le Pôle communication du candidat a tenu à « exprimer son respect » pour l’exercice de ce droit souverain. Ce ton de courtoisie, de retenue et d’élégance n’est pas un détail : il dit quelque chose du style de leadership que le candidat entend porter à New York.

L’argument selon lequel l’Afrique devrait renoncer à soutenir Macky Sall pour préserver une unité de façade est un piège. L’unité continentale ne se mesure pas au silence qu’on impose aux ambitions légitimes, mais à la capacité de transformer ces ambitions en atouts partagés. Ce qui est en jeu n’est pas la victoire d’un homme sur d’autres prétendants africains hypothétiques ; c’est la possibilité, pour l’ensemble du continent, de voir l’un des siens présider à la destinée d’une organisation qui a trop longtemps décidé sur l’Afrique, sans décider avec l’Afrique.

Refuser cette candidature au nom de rivalités internes, c’est envoyer au monde un message dangereux : l’Afrique serait incapable de se tenir derrière l’un des siens dès lors que s’expriment les vieilles jalousies de prestige et les fractures idéologiques héritées d’un autre siècle. À l’inverse, l’assumer, la défendre et la porter, y compris en acceptant les débats et les nuances, c’est dire que le continent est mûr pour assumer sa part de responsabilité dans la gouvernance mondiale. Qui mieux qu’un ancien président africain, rompu aux contradictions de la croissance et de l’inclusion, de la sécurité et de la démocratie, des intérêts nationaux et des biens publics mondiaux, peut incarner cette maturité ?

L’histoire, on le sait, n’est pas tendre avec les occasions manquées. Demain, lorsque l’on relira les archives de ce début de XXIᵉ siècle, on retiendra moins la liste des États qui auront objecté, hésité ou demandé du temps que le nom de celui qui aura proposé de mettre son expérience au service d’une ONU en quête de sens. La question n’est donc pas : « Macky Sall le mérite‑t‑il ? » (sa trajectoire plaide pour lui), mais : « L’Afrique peut‑elle se permettre de laisser passer une telle fenêtre d’opportunité ? »

Au moment où le Bureau de la Conférence de l’Union africaine, de nombreux États membres et des organisations africaines de premier plan ont déjà exprimé leur soutien, la bonne réponse n’est ni la frilosité ni la résignation. Elle est dans ce sursaut collectif qui consiste à dire : oui, un Africain, un Sénégalais, un homme de cette trempe a sa place au sommet des Nations Unies. Soutenir la candidature de Macky Sall, c’est cesser de parler du « rôle de l’Afrique » au futur hypothétique, pour enfin le conjuguer au présent.

Alioune NDOYE

Maire de Dakar-Plateau