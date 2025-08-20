Lynchage d’un présumé voleur de porc á Lyndiane : Amadou Sané libéré, 5 autres jeunes envoyés en prison

La nuit du 9 au 10 aout dernier était le théâtre d’un drame suite a un presume vol de porc dans le quartier de Lyndiane.

L. Sané, un jeune de tiléne serait aperçu dans le quartier par un groupe de jeunes qui passaient la veillee nocturne appelé “faninkendo”. Pris pour un presume voleur de porc, le resident du quartier voisin serait violement lynche par les jeunes fetards en furis. Six 06 jeunes accusés davoir commis la forfaiture seront par la suite arrêtés. Amadou Sane qui été arrêté en temps que les autres coaccusés a bénéficié d’une liberté après 5 jours de détention