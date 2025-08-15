Lynchage d’un jeune voleur de porc á Lyndiane : Amadou Sané arrêté…

Amadou Sané, un soudeur métallique a été arrêté ce vendredi suite a l’enquête d’un présumé vol de porcs dans le quartier Lyndiane à Ziguinchor, dans la nuit du 9 au 10 août 2025

L. Sané, un jeune homme pris en flagrant délit de vol, a été violemment lynché par un groupe de jeunes. L’incident, survenu vers 4 heures du matin, a laissé la victime ensanglantée, avec de multiples blessures à la tête et au visage