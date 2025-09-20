Lutte contre les occupations anarchiques : Le ministre de l’Intérieur ordonne un recensement national

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Bamba Cissé, a instruit les gouverneurs de région de procéder à un recensement exhaustif des occupations anarchiques de la voie publique et des alentours des lieux de commerce.

Dans une lettre-circulaire datée du 19 septembre 2025, le ministre dit avoir constaté, « pour le regretter, une prolifération des occupations anarchiques de la voie publique et des alentours des lieux de commerce (installations précaires, commerces de toute sorte, stationnements irréguliers, etc.) » au niveau de la capitale et dans certains centres urbains.

Afin de préserver l’ordre public et de renforcer la sécurité routière, il appelle à prendre « des mesures hardies » appliquées « avec rigueur ». Les gouverneurs devront, en lien avec les collectivités territoriales et les services concernés, dresser un état des lieux complet d’ici le jeudi 25 septembre 2025, sur la base du canevas annexé à la lettre.

Le ministre demande aussi l’élaboration de plans d’actions régionaux, en collaboration avec les forces de défense et de sécurité, afin de définir un calendrier détaillé des opérations. Ces mesures visent à « mettre un terme à ces installations et assainir les villes de notre pays », souligne-t-il.

Mouhamadou Bamba Cissé insiste sur « l’exécution correcte et diligente » de ces directives, appelant à une implication effective des autorités locales et des acteurs concernés.