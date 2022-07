Lutte contre le vol de bétail : La gendarmerie installe 3 brigades dans la zone sylvo-pastorale

Après les zones logées au niveau des frontières, l’État construit des brigades de proximité. Le ministre des Forces armées vient d’inaugurer celle de Labgar, village situé dans le département de Linguère. Elle va permettre de lutter plus efficacement contre le vol de bétail et les braquages dans cette zone sylvo-pastorale.

«L’érection de cette brigade, au-delà de la consécration de la montée en puissance de la gendarmerie, marque davantage sa présence dans cette zone sylvo-pastorale. Cette unité, installée en un lieu stratégique, dotée de moyens logistiques adaptés, permettra d’assurer la surveillance de ce terroir, pour lutter efficacement contre le vol de bétail et les braquages», souligne Me Sidiki Kaba.

L’objectif est de prévenir le vol de bétail et les braquages, qui constituent des défis sécuritaires dans cette zone. «La brigade de Labgar et toutes les unités territoriales de la région pourront compter sur les nouveaux escadrons de surveillance et d’intervention», poursuit Me Kaba.

D’après Le Quotidien qui donne l’information, dans la même journée, il a procédé à l’ouverture des brigades de gendarmerie de proximité de Ndiagne, situé dans le département de Linguère, et de Darou Marnane dans le département de Kébémer, «pour répondre aux besoins du contexte actuel marqué par l’émergence de nouveaux enjeux sécuritaires».

«Il faut bien se rendre à l’évidence que les défis sécuritaires sont nombreux dans la région de Louga et commandent une réponse appropriée. En effet, la criminalité organisée et multiforme, qui se manifeste par les trafics illicites de toutes sortes, le vol de bétail et les atteintes aux personnes et aux biens, est devenue une de nos préoccupations quotidiennes. Elle devient de plus en plus difficile à contrôler, dans un contexte favorisé par la libre circulation des personnes et des biens dans notre espace communautaire», explique Me Kaba.

Il précise : «En faisant le choix d’implanter une brigade de proximité de gendarmerie à Darou Marnane, le Haut-Commandement de la Gendarmerie nationale avait comblé un vide sécuritaire et satisfait à une vieille doléance des populations et surtout des autorités religieuses. Cette unité contribuera à une meilleure surveillance du territoire et surtout continuera à marquer un coup d’arrêt à la criminalité et la délinquance itinérante.»